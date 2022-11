Covid Cina oggi, in lockdown distretto che ospita più grande fabbrica iPhone

Bloccata anche la zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou, con rischio grande impatto su spedizioni in entrata e in uscita

Continua la politica del Covid-zero voluta dal presidente Xi Jinping in Cina. Le autorità hanno imposto un lockdown al distretto di Zhengzhou, dove si trova la più grande fabbrica mondiale di iPhone. Da oggi, e per sette giorni fino al 9 novembre, viene quindi anche bloccata la zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou e questo rischia di avere un grande impatto sulle spedizioni in entrata e in uscita per la mega fabbrica di iPhone, che ora sta realizzando per Apple il nuovo modello di iPhone 14.

Sospesi anche i servizi di trasporto pubblico, mentre alla popolazione è stato chiesto di lavorare da casa. ''Ogni tipo di violazione delle norme verrà represso in modo risoluto'', hanno fatto sapere le autorità locali.

Zhengzhou è il capoluogo della provincia di Henan, nella Cina centrale, dove vivono circa 10 milioni di persone. Ha riportato 167 infezioni di Covid-19 trasmesse localmente negli ultimi sette giorni fino a sabato scorso, rispetto alle 97 della settimana precedente.