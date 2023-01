"Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa, perché le varanti in circolazione in Cina sono le stesse che circolano in Europa". Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa, in conferenza stampa per fare il punto sui possibili effetti dell'impennata dei contagi in Cina e della nuova variante diffusa negli Stati Uniti.