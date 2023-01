Covid, Cina protesta: "Inaccettabili restrizioni ai viaggiatori"

Secondo Pechino, la decisione di alcuni Paesi di ripristinare i test per i viaggiatori cinesi in arrivo "manca di basi scientifiche". E avverte: "Possibili contromisure"

Il governo di Pechino ha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l'Italia, di ripristinare test Covid e le restrizioni per le persone in arrivo dalla Cina a causa dell'alto numero di contagi nel Paese asiatico, avvertendo che potrebbe prendere "contromisure" in risposta.

"Alcuni Paesi hanno adottato restrizioni all'ingresso che prendono di mira solo i viaggiatori cinesi. Ciò manca di basi scientifiche e alcune pratiche sono inaccettabili", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante un punto stampa, aggiungendo la Cina potrebbe "prendere contromisure basate sul principio di reciprocità".