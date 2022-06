Covid Cina, quarantena dimezzata per chi arriva dall'estero

La Cina cambia le regole e accorcia la quarantena per chi arriva dall'estero. Sette giorni, non più 14, di "quarantena centralizzata", seguiti da altri tre di isolamento a casa (non più sette). In un gigante asiatico, quello delle campagne di test di massa e dei lockdown duri, che insiste sulla politica Zero-Covid. Il South China Morning Post dà notizia delle nuove disposizioni e scrive di "un primo passo verso l'allentamento delle restrizioni ai confini", sottolineando come si tratti delle novità più significative da quando nel marzo di due anni fa la Repubblica Popolare ha chiuso i confini per contenere la diffusione del Covid-19.

Quarantena accorciata a sette giorni, e a casa - si legge sul China Daily dopo l'aggiornamento delle linee guida di "prevenzione e controllo" - anche per i "contatti stretti" dei casi confermati di Covid-19. I media ufficiali non indicano una data per l'entrata in vigore delle misure. Alcune tra quelle annunciate oggi, rileva il South China Morning Post, sono già in vigore da inizio mese a Pechino, Wuhan e nell'est, da Wuxi a Xuzhou nella provincia di Jiangsu, fino a quella di Zhejiang.

Stamani, ha riportato l'agenzia Xinhua, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato un solo nuovo caso confermato di trasmissione locale del Covid-19 e 21 relativi a soggetti asintomatici, su una popolazione di 1,4 miliardi di persone. Dall'inizio della pandemia la Cina ha confermato 5.226 decessi per complicanze legate al coronavirus.