Da settimane le statistiche non riflettono più in modo affidabile l'ondata dei casi

In Cina la Commissione nazionale per la salute ha annunciato la sospensione della pubblicazione dei dati giornalieri sui casi e sui decessi di Covid. Da settimane le statistiche non riflettono più in modo affidabile l'ondata di contagi, senza precedenti, che ha colpito il Paese dall'abbandono il 7 dicembre delle rigide misure sanitarie della politica "zero Covid".