Covid Cina, stop lockdown a Xi'an dopo un mese

Le autorità di Pechino hanno ufficialmente rimosso il lockdown imposto sulla città di Xi'an e i suoi 13 milioni di abitanti per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo rende noto oggi il governo di Xi'an dopo che da ieri erano ripresi i collegamenti aerei con la città. Principale centro industriale ed ex capitale dell'impero, un migliaio di chilometri da Pechino, Xi'an era isolata dallo scorso 22 dicembre dopo la comparsa di un focolaio della variante Omicron del Covid-19 in base alla politica di ''tolleranza zero'' rispetto alla pandemia introdotta dal Partito comunista al potere.