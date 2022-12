"Per discutere con gli Stati membri e le agenzie europee possibili misure per un approccio coordinato"

Alla luce della situazione in Cina per quanto riguarda la Covid-19, la Commissione Europea "ha convocato per stamani il comitato per la sicurezza sanitaria, per discutere con gli Stati membri e le agenzie Ue possibili misure per un approccio coordinato a livello Ue". Lo riferisce un portavoce dell'esecutivo Ue.