Covid Cina, Xi chiede una "campagna sanitaria più mirata"

Una nuova "campagna sanitaria più mirata" e una "linea di difesa comunitaria" per proteggere vite. Nel suo primo discorso dopo l'allentamento delle restrizioni, il presidente Xi Jinping indica ai funzionari di tutto il Paese la via da seguire per fronteggiare la nuova ondata di Covid che sta mettendo in crisi il Paese. Intanto in India e Giappone chi proviene dalla Cina deve sottoporsi a tampone. Anche gli Usa stanno valutando. Non obbligatorio il test all'aeroporto di Malpensa.