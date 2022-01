Covid, Ciolli (Anva): "Impossibile chiedere green pass al mercato"

"Chiedere il green pass a chi entra in un mercato è impossibile, considerando poi che non tutti entrano per acquistare, molti infatti decidono di accedere a un mercato all'aperto solo per passeggiare e guardare i prodotti in vendita". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Adriano Ciolli, coordinatore nazionale Anva, Associazione delle imprese di commercio su area pubblica di Confesercenti, commentando l'ipotesi di esentare i mercati rionali e i commercianti ambulanti dal richiedere il green pass.

"Per la categoria - sottolinea - sarebbe impossibile, noi possiamo informare che sia necessario rispettare tutte le norme e tutte le regole, ma non potremmo mai chiedere a tutti il green pass; e poi chi lo chiede i singoli operatori? Oppure degli operatori ad hoc. Stiamo parlando di piccole attività che non potrebbero affrontare una simile spesa".

"Certo che - avverte Ciolli - se esentano i supermercato dovrebbero esentare anche i mercati che vendono generi alimentari. E comunque stiamo parlando di attività che sono all'aperto e, quindi, meno a rischio rispetto a quelle al chiuso".