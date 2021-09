Covid, "cocktail monoclonali abbatte carica virale ricoverati"

Il 'cocktail' di anticorpi monoclonali Casirivimab-Imdevimab (Ronapreve*) riduce significativamente la carica virale di pazienti ricoverati con Covid-19, ha comunicato oggi il gruppo farmaceutico svizzero Roche.

Sviluppato insieme alla società biotecnologica newyorkese Regeneron Pharmaceuticals, il mix è stato autorizzato in Giappone nel mese di luglio. Aveva già ricevuto un'autorizzazione d'urgenza o temporanea in Svizzera, Stati Uniti, in Canada, Europa e India. Il principale comitato consultivo dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, si è recentemente pronunciato a favore di una piena omologazione e sia la Confederazione elvetica sia l'Ue hanno già riservato lotti della terapia.

"Mentre i vaccini sono efficaci nel prevenire l'ospedalizzazione, resta il bisogno importante" di una terapia "per le persone che sono infettate e ricoverate" evidenzia l'oncologo americano Levi Garraway, Chief Medical Officer di Roche, citato in un comunicato della compagnia.