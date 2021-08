Covid, Coldiretti: "Cibo diventa prima ricchezza del Paese"

"Per un valore pari al 25% del Pil" ha spiegato il presidente Prandini

"Con l’emergenza Covid il cibo è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore pari al 25% del Pil con 538 miliardi di euro lungo l’intera filiera agroalimentare dal campo alla tavola e ben 4 milioni di lavoratori impegnati in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio". Lo ha reso noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini con il suo intervento nell’ambito dell’incontro Food Coalition 'La sfida della nutrizione in tempo di pandemia' al Meeting di Rimini.