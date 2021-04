Covid, Colombani (First Cisl): "Prestiti garantiti efficaci, misure vanno prolungate"

"E’ evidente che i crediti alle imprese garantiti dallo Stato sono stati una misura efficace per non distruggere capacità produttiva. Adesso è importante che queste misure vengano prolungate e implementate". Lo dice all'Adnkronos il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani, commentando il rapporto di Mediocredito Centrale e Svimez sul Fondo di garanzia per le Pmi.

"E' altresì indispensabile il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, specie per quanto riguarda le Pmi. Per questo abbiamo proposto di mettere il risparmio privato al servizio dell’economia reale, tutelando gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese con apposite garanzie statali", ricorda Colombani.