Covid, con obbligo quarantena niente Natale a casa per 4mila italiani a Singapore

Sfuma il sogno di tornare a casa per Natale per 4mila italiani che vivono a Singapore, così come dovranno rinunciare alle vacanze nel Belpaese i tanti singaporesi che le avevano programmate in vista delle feste imminenti. Con l’ordinanza di ieri del ministero della Salute, infatti, è stata modificata la lista dei Paesi da cui si può arrivare in Italia senza effettuare al quarantena. Il provvedimento mira a contrastare la nuova variante Omicron, ma rischia di penalizzare anche la Città-Stato asiatica, che vede solo una decina di casi Omicron, tutti importati e isolati in aeroporto, l’Rt tra i più bassi al mondo e il 96% della popolazione vaccinata, lasciando invece magari le porte aperte a chi viene da nazioni come il Regno Unito (circa 5000 casi di Omicron) che può entrare in Italia senza quarantena.

L'Ambasciatore italiano: "Un errore" - La decisione di Roma ha creato malumori tra gli italiani residenti nella Città-Stato. D'altra parte, si osserva, l'Italia è l’unico paese europeo ad applicare queste misure restrittive contro i turisti singaporiani. Nessun altro paese dell’Unione ha interesse a farlo, anche perché da settimane è stata approvata dall’Unione europea e da Singapore l’equivalenza dei certificati vaccinali. “Voglio credere che l’assenza di Singapore nella lista D citata nell’ordinanza sia frutto di un errore materiale o di un refuso”, dice, interpellato dall'Adnkronos, l’Ambasciatore d’Italia a Singapore Mario Vattani. Che sottolinea: “Singapore ha un numero bassissimo di contagi, qui Omicron è praticamente assente, e la popolazione è vaccinata quasi al 100%. Che io sappia nessun altro paese europeo sta applicando queste restrizioni”.

Perplessità anche nel mondo delle imprese - "Siamo stati informati, come Camera di commercio italiano dell'obbligo di quarantena per chi da Singapore va in Italia - spiega all'Adnkronos Alberto Maria Martinelli, presidente dell'Iccs, la Camera di commercio italiana a Singapore - Siamo molto perplessi. E' una decisione che non salutiamo in modo positivo: in primis perché i numeri di Singapore non lo giustificano in termini di decessi e contagi, considerevolmente inferiori, e vaccini, che hanno percentuali superiori, incluso il booster. Inoltre perché Singapore ha volutamente aperto una Vtl (Vaccinated travel line) con l'Italia e altri paesi, perché riconosce la sua posizione di hub logistico, finanziario, legale. Vale a dire che stanno rientrando verso l'Italia non solo cittadini di Singapore per fare le vacanze ma anche imprenditori. E questa cosa non aiuta".

Martinelli ricorda: "Gli italiani che vorrebbero tornare per le ferie sono 4mila e i singaporesi che vengono a fare vacanze nel mondo spendono 48 mld di dollari di Singapore all'anno (dati pre covid). E' un turismo bello, che spende".

Comites: "Poco preavviso, Italia ci ripensi" - "La decisione della quarantena in Italia a chi proviene da Singapore ci prende di sorpresa. E' inspiegabile - commenta Andrea Monni, da oggi nuovo presidente del Comites di Singapore - Qui i casi sono in calo e i numeri molto bassi non giustificano una tale misura. In più chi arriva dall'Italia a Singapore non ha bisogno di quarantena, dunque siamo doppiamente sorpresi da questa misura che annulla la reciprocità".

Monni aggiunge: "Il poco preavviso mette in difficoltà sia persone che aziende: gli italiani che in questi giorni stanno partendo con le famiglie e rischiano di rovinarsi le vacanze, i turisti che da Singapore avrebbero voluto viaggiare in Italia ma cancelleranno con conseguenti danni d'immagine per il paese ed economici per gli operatori. Sembra che Singapore non sappia gestire la pandemia mentre fino ad oggi ha dimostrato l'esatto contrario. Chiediamo la revisione della misura restrittiva per Singapore".