Covid, confronto per ventennale Fondazione Atena su 'La mente, laboratorio per rinascita'

“La mente. Un laboratorio per la rinascita”. È questo il tema dell’incontro che vedrà confrontarsi oggi a Villa Madama a Roma, in occasione del ventennale della Fondazione Atena Onlus, il prof Giulio Maira, professore di Neurochirurgia presso l'Istituto Humanitas e lo psicologo e psicoterapeuta Salvo Noè. Una riflessione scientifica sul ruolo che la mente svolge nell’uscita dal periodo pandemico foriero di stati di frustrazione, ansia e paura che hanno impoverito l’Italia e gettato nella disperazione e nella depressione tante persone. Il virus si è introdotto subdolamente nelle menti degli individui stravolgendone la vita fino al punto di influenzare le modalità di pensare del cervello nonché la sua capacità di prendere decisioni.

Come uscirne? “La prima cosa da fare per ricominciare a vivere normalmente - dichiara il prof. Maira- è che nella nostra vita la ragione riprenda il sopravvento, e che da reazioni e comportamenti puramente emotivi si passi a comportamenti razionali”. Tra cervello e corpo esistono legami straordinari – ha detto il dott. Salvo Noè-. Ciò che accade nel cervello si riflette sul corpo e anche ciò che accade negli organi si riflette sulla mente”.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre conferiti due prestigiosi riconoscimenti della Fondazione Atena: il Premio Atena Donna e il Premio Atena Roma. Il Premio Atena Donna 2021, dedicato ad una donna che ha raggiunto nel proprio ambito posizioni di estremo prestigio, sarà assegnato alla prof.ssa Marta Cartabia, ministro della Giustizia.

A premiarla la prof.ssa Paola Severino, già Guardasigilli. Il riconoscimento va alla carriera dell’illustre giurista che, tra l’altro, è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente della Corte Costituzionale. Il Premio Atena Roma 2021, dedicato all’impegno nel campo della ricerca, sarà invece assegnato a Franco Locatelli, tra i più grandi scienziati italiani per la ricerca sui tumori pediatrici nonché presidente del Consiglio Superiore di Sanità. A premiarlo sarà l’ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta. L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo logo ideato da Antonio Romano, maestro del brand design, realizzato per i venti anni dalla Fondazione Atena.