Covid, Consiglio di Stato: "Legittimo obbligo vaccinale per personale sanitario"

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale per i sanitari. Con una sentenza pubblicata oggi, il Consiglio di Stato ha infatti respinto l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti e altri operatori sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro Covid-19, confermando l'obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del dl n. 44 del 2021.