Covid, contagi e morti: ultimo report Oms

In Europa -7% contagi e -15% decessi, in Italia -28% e -12%

Contagi Covid sostanzialmente stabili (+3%) in 7 giorni a livello globale, con oltre 6,9 milioni di nuovi casi segnalati, e un calo del 9% dei nuovi decessi che si attestano a oltre 14mila. E' quanto riporta il bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativo al periodo 1-7 agosto. Complessivamente, da inizio pandemia salgono a quasi 582 milioni i contagi confermati e a oltre 6,4 milioni i morti. La regione europea segna una riduzione sia dei nuovi casi (oltre 1,9 milioni, -7%) sia dei nuovi decessi (oltre 4.700, -15%), con l'Italia che riporta un calo di oltre un quarto sul fronte dei contagi e di oltre il 10% per le morti.

Il numero di nuovi casi settimanali è salito nella regione Pacifico occidentale (+29%), mentre sono rimasti stabili o sono diminuiti, oltre che nella regione europea, nelle regioni africana (-46%), Americhe e Mediterraneo orientale (-22%), e Sudest asiatico (-3%). I nuovi decessi segnano una crescita nel Mediterraneo orientale (+19%), mentre si sono ridotti o sono stabili, oltre che nella regione europea, in quella africana (-73%), nelle Americhe (-10%), nel Sudest asiatico (-1%) e nel Pacifico occidentale (+4%). A livello nazionale, il numero più alto di nuovi casi settimanali è stato segnalato da Giappone (1.496.968, +9%), Usa (759.806, -19%), Repubblica di Corea (713.078, +26%), Vietnam (571.458) e Turchia (406.322). In testa per nuove morti ci sono invece Usa (2.764, -2%), Brasile (1.445, -21%), Italia (1.059, -12%), Giappone (1.002, +53%) e Spagna (654, +23%).

Nella regione europea, 7 Paesi hanno registrato aumenti del 20% o superiori dei nuovi casi settimanali, con gli incrementi più alti riportati da Repubblica di Moldavia (+64%), Federazione Russa (+60%) e Andorra (+57%). Relativamente ai contagi, i numeri maggiori riguardano Turchia (406.322), Germania (331.512, -33%) e Italia (283.998, -28%), mentre per quanto riguarda i nuovi decessi in 7 giorni in testa ci sono Italia, Spagna (654, +23%) e Francia (492, -19%).