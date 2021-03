Covid contagi oggi, bollettino e tabella regioni 22 marzo

(Adnkronos)

Covid e contagi oggi, 22 marzo: il bollettino regione per regione sul coronavirus in Italia. Le news in diretta dalle regioni, la tabella con contagi, ricoveri e morti dalla Toscana alla Sardegna, dalla Puglia alla Campania, dalla Lombardia al Lazio, dal Piemonte al Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Abruzzo alla Puglia, dal Veneto alla Calabria. Ecco i dati di oggi:

VENETO

Sono 981 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, come reso noto oggi dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati dal Covid dall'inizio della pandemia in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.281 tamponi, il tasso di positività è al 6%. Salgono a 367.536 i casi totali di Covid-19 in Veneto, mentre sono 39.174 gli attualmente positivi e 1.957 i ricoverati (+49 da ieri). Di questi, 1.714 sono ricoverati in area non critica (+43) e 244 in terapia intensiva (+6).

BASILICATA

Sono 24 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2 su un totale di 392 tamponi molecolari e ben 7 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I decessi riguardano cittadini residenti a Calvera, Francavilla in Sinni, Matera, Montescaglioso, Pietrapertosa, Potenza e Tursi. I lucani guariti o negativizzati sono 27.



MARCHE

Sono 265 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 22 marzo, secondo i dati del bollettino diffuso dalla regione. I dati riportati nella tabella fanno riferimento a 1832 tamponi: 833 nel percorso nuove diagnosi (di cui 131 nello screening con percorso Antigenico) e 999 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 265 (46 in provincia di Macerata, 148 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 16 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (61 casi rilevati), contatti in setting domestico (59 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (73 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 48 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 131 test e sono stati riscontrati 12 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.

TOSCANA

Sono 1.140 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, anticipato su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.140 su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,47% (17,3% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani.