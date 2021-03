Covid contagi oggi in Italia, bollettino regioni: 9 marzo

(Adnkronos)

Dalle Regioni italiane il bollettino dei contagi da coronavirus di martedì 9 marzo. Nell'anniversario del lockdown nazionale, in arrivo una nuova stretta con ritocchi al nuovo Dpcm per abbassare la curva dei contagi da Covid 19 che si è impennata anche a causa delle varianti del virus. Tra le ipotesi: lockdown nei weekend, coprifuoco anticipato e un aumento delle zone rosse.

Emilia Romagna

Sono 2.429 i nuovi contagi in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l’assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un’informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: "I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva e +84 quelli nei reparti Covid". In tutto, i malati di Covid attuali sono 57.018, con un età media di 41 anni.

Marche

Sono 423 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 9 marzo nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione, nel bollettino quotidiano, fa sapere che sono stati testati 6041 tamponi: 3983 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2115 nello screening con percorso Antigenico) e 2058 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,6%).

Toscana

Sono 1.001 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino anticipato su Facebook dal presidente della Regione, Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.001 su 23.724 test di cui 13.323 tamponi molecolari e 10.401 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (8,7% sulle prime diagnosi)" ha scritto Giani.