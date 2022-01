Covid, Costa: "Bollettino destinato a cambiare, su sistema colori va fatta riflessione"

"Profondo rispetto per il Cts ma credo che per quanto riguarda la comunicazione siamo di fronte ad una scelta politica"

Bollettino dei casi Covid? ''Credo che nelle prossime settimane è destinato a cambiare. Profondo rispetto per il Cts, è stato il nostro faro in questi mesi difficili, ma credo che per quanto riguarda la comunicazione e quindi il bollettino, siamo di fronte ad una scelta politica più che scientifica''. Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di SkyTg24.

''Dobbiamo tenere conto di uno scenario cambiato, non dobbiamo sottovalutare che 27 mln di italiani hanno ricevuto la terza dose. Credo che modificare la comunicazione possa essere utile per stimolare coloro che non si sono ancora vaccinati'' aggiunge Costa.

Quanto alla suddivisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa, ''l'Italia a colori è stato un sistema utile e condiviso con le Regioni - ricorda il sottosegretario alla Salute - Credo che una riflessione possa essere fatta, di fronte a un popolo italiano che per il 90% si è vaccinato, credo che dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini''.