Covid, Costa: "Possibile vaccinazione più piccoli nelle scuole"

"Ieri sono state effettuate 700mila vaccinazioni, un dato importante che testimonia che la macchina sul territorio funziona. Per quanto riguarda i più piccoli, le vaccinazioni sono partite dopo le altre, ma siamo arrivati oggi al 18% di vaccinati, una percentuale importante. Io credo che l'obiettivo sarà raggiunto". Quanto all'ipotesi in discussione di fare le vaccinazioni a scuola, "è una posizione che ho preso già da molti mesi perché ritengo che le scuole possano essere un luogo naturale dove procedere con la campagna vaccinale, basterebbe dotare gli istituti di vaccinatori e di personale in grado di farlo". Lo ha sottolineato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di AdnKronos Live.