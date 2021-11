Covid, Crisanti: "Inghilterra rischia 50.000 morti all'anno"

L'Inghilterra rischia 50.000 morti all'anno per covid. E' lo scenario che delinea il professor Andrea Crisanti alla luce dei dati delle ultime settimane. "In Inghilterra ci sono 50-60.000 casi al giorno e forse sono anche sottostimati. L'Inghilterra ha raggiunto una sorta di equilibrio tra la protezione indotta dal vaccino e la capacità del virus di trasmettersi in assenza di qualsiasi misura di precauzione. Stanno pagando un prezzo altissimo con 160-180 morti al giorno, un'enormità. Significa 50.000 morti all'anno", dice Crisanti a Piazzapulita.

"In totale l'Inghilterra ha circa 600.000 decessi all'anno: il 10% sarebbero provocati da una malattia trasmissibile e potenzialmente prevenibile, mi sembra tanto. Non credo che questo possa essere sostenuto a lungo termine. In Italia 50.000 morti all'anno per una malattia trasmissibile ci riportano indietro ad una situazione di 100 anni fa", aggiunge.

"In Italia la maggior parte della popolazione si è vaccinata tra aprile e luglio, siamo protetti perché rientriamo in una finestra di 6-7 mesi dalla vaccinazione. I dati dicono che la protezione contro l'infezione dopo 6 mesi cala dal 90% al 45% e quella contro le complicazioni cala dal 95% al 65%: su questo non ci piove. Se vogliamo abbattere la trasmissione, dobbiamo fare la terza dose a tutta la popolazione, si tratta di stabilire un obiettivo", afferma ancora.