Nuovo record di vittime per il Covid a Cuba: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 67 morti, la cifra più alta dopo i 51 decessi di ieri, secondo i dati dell'ultimo bollettino. In aumento anche i contagi da coronavirus: sono stati 6.479, contro i 6.080 del giorno prima, per un totale rispettivamente di 263.086 casi e 1.726 vittime.