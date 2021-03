Covid, da Ema parere favorevole per monoclonale Lilly

(Adnkronos)

Parere favorevole dell'Ema per l'anticorpo monoclonale anti-Covid di Lilly, bamlanivimab, da solo e in combinazione a etesevimab. "Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha emesso un parere scientifico positivo per bamlanivimab da solo e bamlanivimab somministrato insieme a etesevimab. Il parere suggerisce che bamlanivimab da solo e bamlanivimab somministrato insieme a etesevimab possono essere utilizzati per il trattamento del Covid-19 in pazienti di età pari o superiore a 12 anni che non richiedono ossigeno supplementare e che sono ad alto rischio di progredire verso forme gravi di Covid-19", si legge in un comunicato dell’azienda americana.

Il parere scientifico del Chmp sull'efficacia, la qualità e la sicurezza degli anticorpi può ora essere preso in considerazione dagli Stati membri dell'Ue nel prendere decisioni sull'uso delle terapie a livello nazionale prima che venga rilasciata un'autorizzazione formale all'immissione in commercio.

Nella formulazione del parere, l'Ema ha esaminato i risultati di fase 2 e fase 3 dello studio Blaze-1 di Lilly. I dati hanno dimostrato "che bamlanivimab da solo riduce la carica virale, i sintomi e anche i ricoveri per Covid-19 di circa il 70%, e che bamlanivimab ed etesevimab insieme hanno ridotto il rischio di ricoveri per Covid-19 e morte del 70% nei pazienti non ospedalizzati ad alto rischio con Covid-19 da lieve a moderato", ricorda la multinazionale.

"La raccomandazione odierna del Chmp è un'altra importante pietra miliare nell’estendere l'accesso alle terapie a base di anticorpi per i pazienti con Covid-19 in tutto il mondo, fornendo un percorso che consenta a più paesi dell'Ue l'uso di trattamenti potenzialmente salvavita per Covid-19. Inoltre, altri paesi fanno riferimento alle decisioni del Chmp per le proprie revisioni. Ci auguriamo che questo parere acceleri tali revisioni e autorizzazioni, in particolare nei paesi a reddito medio e basso, dove Lilly è pronta a fornire dosi a costi notevolmente ridotti o gratuitamente ", ha affermato David A. Ricks, presidente Ceo di Lilly.

"Lilly è orgogliosa che centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo abbiano già ricevuto un trattamento con la nostra terapia con anticorpi e continueremo a mantenere il nostro impegno - prosegue Ricks - per aiutare i pazienti ad alto rischio che potrebbero trarne beneficio mentre il mondo lavora per combattere questa pandemia".