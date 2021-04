Covid, da Usa milioni di dosi AstraZeneca in altri Paesi

Gli Stati Uniti inizieranno presto a inviare milioni di dosi di Astrazeneca in altri Paesi. Lo ha confermato una fonte dell'amministrazione alla Cnn. Gli Stati Uniti hanno 60 milioni di dosi del vaccino che la Us Food and Drug Administration non ha ancora autorizzato. E quindi sono rimaste inutilizzate, mentre Washington ormai è fiduciosa nel fatto di avere abbastanza dosi degli altri vaccini per coprire la propria popolazione.

In questi giorni erano stati rivolti appelli al presidente Biden affinché inviasse dosi di Astrazeneca in India, travolta da una violentissima ondata di Covid. Finora Washington ha annunciato l'invio solo di sette milioni di dosi di Astrazeneca in Messico e Canada.

"Gli Stati Uniti consegneranno 60 milioni di dosi di Astrazeneca ad altri Paesi quando saranno disponibili", così Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per la risposta al Covid, ha confermato su Twitter il piano della Casa Bianca quindi di donare a Paesi in difficoltà tutte le dosi del vaccino che sono state opzionate da Washington.

Rispondendo alle domande di giornalisti al briefing, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha chiarito che al momento vi sono "zero dosi" da donare, ma che dopo la conclusione del processo di revisione "nelle prossime settimane" vi potranno essere 10 milioni di dosi. E poi il restante 50 milioni di dosi nei mesi successivi.