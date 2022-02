Covid, De Luca: "Meloni irresponsabile su vaccino figlia"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca definisce "francamente irresponsabili" le dichiarazioni del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sul no al vaccino covid per la figlia. "L'onorevole Meloni - ha detto De Luca nel corso di una diretta Facebook - ci ha comunicato che non intende vaccinare la sua bambina. Ne prendiamo atto. Non sappiamo se abbia vaccinato la sua bambina con il vaccino anti polio, anti difterite, anti rosolia. Non so se in quella circostanza ha chiesto il parere dei no vax. Ma prendiamo atto di comunicazioni che potremmo risparmiarci, quando abbiamo responsabilità pubbliche".

In Italia sparisce l'obbligo di mascherina all'aperto. La Campania va controcorrente e mantiene l'uso del dispositivo di protezione individuale. "Il governo decide che da oggi non è obbligatorio l'uso della mascherina all'esterno, in Campania abbiamo deciso diversamente, l'obbligo rimane. Non è un grande sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal Governo nazionale, finzioni e prese in giro", ha detto il governatore.

"Il Governo - ha aggiunto De Luca - stabilisce che non è obbligatorio l'uso della mascherina ma bisogna portarla in tasca, e poi metterla in caso di assembramenti. Quando si passeggia in una strada commerciale, come si fa a distinguere l'assembramento dal non assembramento? E' più semplice indossarla, visto che è obbligatoria sui mezzi di trasporto, nei locali al chiuso e nei negozi. E' preferibile fare un gesto di prudenza, saltare un po' il periodo di Carnevale, mantenerci tranquilli per evitare di far riaccendere il contagio. Stiamo più tranquilli tutti quanti. Teniamo conto che siamo la regione a più alta densità abitativa d'Italia e dunque è bene avere un elemento di prudenza in più".