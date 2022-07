Covid, De Luca: "Ministero della Salute è virtuale"

"In Italia in questo momento abbiamo un Ministero della Salute che è virtuale. Se penso alla comunicazione che stanno dando per la quarta dose" di vaccino anti Covid "mi viene il mal di fegato, per il livello di confusione e di improvvisazione e anche di contraddittorietà del messaggio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Napoli.

"Partiamo con la campagna di vaccinazione per la quarta dose e contemporaneamente però diciamo che stiamo sperimentando un altro vaccino completamente diverso, che tutela dalle varianti. Come si può fare in queste condizioni una campagna di vaccinazione? Noi andiamo avanti, facciamo il nostro dovere e chiediamo ai nostri concittadini di non seguire le televisioni, di attenersi alle informazioni che darà la Regione Campania, che avranno almeno un carattere di chiarezza, di semplicità e di non contraddittorietà".