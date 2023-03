Covid, documento Commissione Accademia Lincei, prevenire nuove pandemie

"Quando la pandemia sarà finita, la tentazione è quella di tornare alla vita normale. Tuttavia, questo è il momento in cui la fiducia e la cooperazione reciproca devono essere rafforzate, compresa la comprensione di come incorporare le prove scientifiche nelle politiche". E' questa la riflessione contenute in un lungo documento pubblicato anche online dall’Accademia dei lincei Commissione Covid 19. Nel testo si consiglia alle autorità politiche e si segnala all’opinione pubblica la necessità di "sforzi internazionali coordinati per la transizione della sorveglianza per Covid-19, dalla raccolta completa di dati sui casi per sostenere la sorveglianza integrata delle malattie respiratorie acute, comprese strategie armonizzate per test mirati per l'influenza e SarsCoV2 e il campionamento dell'Rna virale per il monitoraggio genomico in tempo reale dei sottotipi e delle varianti virali".

Secondo gli accademici dei Lin cei sarà, inoltre necessario potenziare i laboratori esistenti e le strutture specializzate nel sequenziare il genoma dei virus, coordinare a livello internazionale azioni come deforestazione e allevamento di animali, trasparenza nella condivisione dei dati nella comunicazione. Inoltre, l’esperienza fatta spinge – si legge nel documento - ad evidenziare "le aree trascurate o deboli nei piani attualmente esistenti" e ad intensificare il “coordinamento internazionale delle azioni contro la deforestazione, l'espansione dell'allevamento di animali (in particolare ruminanti), la limitazione della raccolta di animali selvatici, l'igiene dei mercati alimentari e cambiamenti dietetici orientati alla salute planetaria. Sono necessarie ricerche sulle catene causali che influenzano le ricadute di patogeni zoonotici sull'uomo".

La sfida è globale e riguarda l’intera umanità. Motivo per cui per gli scienziati lincei occorre una "governance trasparente e responsabile della condivisione dei dati", con "l'integrazione quasi in tempo reale dei dati di sequenza del genoma con dati microbiologici, clinici ed epidemiologici complementari". Un obiettivo che si deve raggiungere – sottolineano dai Lincei – con una rete per il monitoraggio biologico e il sequenziamento del genoma di virus e batteri dovrebbero "equamente distribuite in tutto il mondo".