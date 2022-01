Covid, domani alle 18 conferenza stampa di Draghi

Si terrà domani alle ore 18 la conferenza stampa nella quale il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà gli ultimi provvedimenti adottati dal governo in materia di contenimento del Covid, a partire dall'obbligo vaccinale per gli over 50.

Alla conferenza stampa interverranno i ministri della Salute Speranza e dell’Istruzione Bianchi e il coordinatore del Cts Locatelli. L’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.