Il premier: "Non ne siamo fuori"

"La pandemia non è finita, non ne siamo fuori". Il premier Mario Draghi si esprime così a Bruxelles. Il rischio è rappresentato in particolare dalla variante Delta. "Dobbiamo sequenziare di più. Bisogna tenere alta pressione su tamponi, continuiamo a farli", prosegue il presidente del Consiglio.