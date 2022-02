Covid e bambini, nuove indicazioni per le cure a casa

Nei bambini asintomatici non occorre somministrare alcun farmaco, mentre in quelli che accusano sintomi simil-influenzali è consigliabile, in caso di necessità, su indicazione del pediatra, somministrare terapia sintomatica con Paracetamolo o Ibuprofene. Durante la malattia è opportuno che il paziente stia a riposo e che assuma liquidi. Sono le indicazioni della nuova circolare del ministero della Salute che aggiorna sulla 'Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid-19 in età pediatrica'.