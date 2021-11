Covid, è boom dell'uso di internet nel mondo nel 2021

Con il covid boom dell'uso di internet nel mondo. Nel 2021, infatti, si stima che 4,9 miliardi di persone hanno utilizzato internet: 800 mila persone in più rispetto ai 4,1 mld del 2019. A stimarlo è l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), l'istituzione specializzata dell'Onu. Tra i 4,9 miliardi di persone che hanno utilizzato internet nel 2021, rileva il rapporto, sono centinaia di milioni quelli che hanno utilizzato il web solo in modo occasionale con dispositivi in condivisione o con una connessione a bassa velocità.