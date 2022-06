Covid e contagi, Ilaria Capua 'accende' Twitter: cosa ha detto

La scienziata ha scritto ieri che "se la positività è al 12%, ogni cento persone che vedi in giro 12 sono infette,

Un tweet di Ilaria Capua sui contagi covid in Italia e il tasso di positività accende Twitter. Rispondendo a un messaggio, la scienziata - direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida - ha scritto ieri che "se la positività è al 12%, ogni cento persone che vedi in giro 12 sono infette, e quindi rappresentano una possibile fonte di contagio".

Il tweet è finito nel mirino di centinaia di utenti, che hanno risposto e commentato il messaggio facendo balzare #Capua in cima alle tendenze. Sul tema contagi si è espresso con un tweet anche il virologo Roberto Burioni: "Quando leggete sui giornali che il tasso di positività è il 12% significa che il 12% dei tamponi analizzati è positivo, non che il 12% della popolazione ha in questo momento COVID-19".