Covid e Hiv, Bill Gates finanzia il vaccino italiano

Bill Gates finanzia anche il vaccino italiano ReiThera. Un finanziamento di 1,4 milioni di dollari dalla Bill & Melinda Gates Foundation (Bmgf) per lo sviluppo di nuovi vaccini basati sulla piattaforma proprietaria GRAd è stato infatti ricevuto dall'azienda biotech italiana ReiThera Srl, che lo annuncia in una nota. "Il programma finanziato si concentrerà su due obiettivi chiave", si legge: "Sviluppare vaccini di seconda generazione in grado di fornire una copertura più ampia contro le varianti di Sars-CoV-2 che destano preoccupazione, e supportare l'iniziativa contro l'Hiv della Fondazione Bill & Melinda Gates per la generazione di vaccini innovativi".