Covid e Natale 2022, Gismondo: "Sarà come pre-pandemia, ce lo meritiamo"

La microbiologa: "Fatte salve le precauzioni necessarie per anziani e fragili, chi sta bene potrà vivere le feste come prima"

"Fatte salve le precauzioni necessarie per proteggere da Covid e influenza le persone anziane e fragili, direi che quest'anno chi gode di buona salute potrà vivere un Natale" come quelli di una volta, così "com'era in tempi pre-Covid. Ce lo meritiamo, ci fa bene alla salute psichica e fa bene anche alla salute sociale ed economica". Non è necessario limitare gli inviti durante i ritrovi delle feste secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano.

"Assolutamente vita normale e feste normali", dice l'esperta all'Adnkronos Salute, pur invitando a mantenere prudenza nei riguardi dei nonni e dei malati con basse difese immunitarie.