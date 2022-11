Covid e Natale, Ricciardi: "Fare presto, serve campagna su vaccini"

Ancora poche quarte dosi di vaccino anti-Covid in Italia, il report settimanale della Fondazione Gimbe sottolinea addirittura un calo dell'12% negli ultimi sette giorni, e manca un mese a Natale che potrebbe essere difficile con l'insidia Covid più influenza. "Andrebbe varata una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti della popolazione sull’importanza di vaccinarsi, mi pare che il ministro della Salute abbia detto che la vuole fare ma è importante farla subito". Così all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica. Ma un mese basta per far ripartire bene il secondo richiamo per le immunizzazioni anti-Covid? "Siamo già in ritardo", avverte Ricciardi.