Covid e scuola, 29 alunni positivi nel modenese

Stop alla didattica in presenza in una primaria di Carpi

Covid in una scuola primaria di Carpi nel modenese. Ventinove i contagi registrati in quattro classi diverse. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Modena ha disposto la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza in tutta la scuola.

"Nel contempo - si legge nella nota della Usl locale - è stato programmato un piano straordinario di tamponi a tutti gli alunni e gli operatori della scuola. Sulla base degli esiti sarà valutata l'adozione di ulteriori provvedimenti".