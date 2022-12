Covid, Ecdc: ingiustificato screening su viaggiatori dalla Cina

Per l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'introduzione in Ue di screening obbligatori per i viaggiatori in arrivo dalla Cina è "ingiustificata". L'agenzia Ue ha ricordato che i Paesi dell'Unione hanno "livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione" contro il Covid e "le varianti che circolano in Cina stanno già circolando nell'Ue".