Covid, Ecdc: solo Calabria rossa, una regione verde e resto Italia arancione

Resta la Calabria l'unica Regione ancora colorata di rosso nella mappa dell'Europa aggiornata oggi dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in base alla stratificazione del rischio Covid. A parte il Molise che è stata la prima Regione a diventare verde 7 giorni fa - colore indicativo della fascia di minor rischio - in questa settimana il resto dell'Italia è tutto in arancione, con l'aggiunta di Valle D'Aosta e Basilicata che passano a questo colore abbandonando il rosso.