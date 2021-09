Covid, Ema: "In sviluppo cure antivirali in pillola da usare a casa"

Covid, in sviluppo anche cure da effettuare a domicilio. L'Agenzia europea del farmaco Ema "sta supportando attivamente gli sviluppatori di vaccini e trattamenti", con l'obiettivo di "espandere il portafoglio di opzioni disponibili per la prevenzione e il trattamento della malattia grave. C'è una pipeline molto attiva" di terapia "in sviluppo, inclusi antivirali in pillola che potrebbero essere usati dalle persone" con Covid "a casa". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Ema, durante la periodica conferenza stampa di aggiornamento dell'ente regolatorio Ue.