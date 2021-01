Covid Emilia Romagna, 1.208 contagi e 35 morti: bollettino

Bologna, 24 gen. - (Adnkronos)

Sono 1.208 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna resi noti oggi secondo il bollettino della regione su un totale di 21.825 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%. Dei nuovi contagiati, 548 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registrano 35 nuovi morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.119.