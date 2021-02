Covid Emilia Romagna, 1.383 contagi e 44 morti: bollettino

Bologna, 6 feb. (AdnKronos)

Sono 1.383 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino diffuso oggi, 6 febbraio. Da ieri, sono stati registrati altri 44 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regionei 225.545 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sui 28.369 tamponi fatti da ieri è del 4,9%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.016 tamponi molecolari, per un totale di 3.070.594. A questi si aggiungono anche 283 test sierologici e 13.380 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.825 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 173.085.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.648 (-486 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.509 (-453), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183 (+1 rispetto a ieri), 1.956 quelli negli altri reparti Covid (-34).