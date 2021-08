Covid Emilia-Romagna, 632 contagi e un morto: bollettino 12 agosto

Sono 632 i nuovi contagi registrati oggi, 12 agosto in Emilia-Romagna su un totale di 23.563 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,7%). Lo riferisce il bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.857 tamponi molecolari, per un totale di 5.347.912. A questi si aggiungono anche 12.706 tamponi rapidi. Si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 79 anni della provincia di Ferrara. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.292. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (+2 rispetto a ieri), 319 quelli negli altri reparti Covid (-4).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 285 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.972. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.931 (+346 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.580 (+348), il 97% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 119 nuovi casi; poi Rimini (99). Seguono Bologna (87) e Reggio Emilia (85); poi Ferrara (58), Ravenna (49) e Cesena (41). Quindi Parma (33) e Piacenza (32). Infine, Forlì (15) e il Circondario Imolese (14 nuovi casi).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età: alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.424.778 dosi; 2.500.213 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.