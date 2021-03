Covid Emilia Romagna, oggi 1.490 contagi: dati 31 marzo

Sono 1.490 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 31 marzo. Si registrano altri 58 morti. Dall’inizio dell’epidemia di Covid 19, nella regione si sono registrati 335.820 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.192 tamponi, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,7%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 345 nuovi casi e Ravenna con 201; poi Ferrara (159), Forlì (142), Reggio Emilia (137), Rimini (131), Parma (125) e Modena (108). Quindi Cesena (74), Piacenza (43) e infine il Circondario imolese (25). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.391 tamponi molecolari, per un totale di 3.995.189. A questi si aggiungono anche 188 test sierologici e 13.801 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.064 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 251.468. I casi attivi a oggi sono 72.435 (-632 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 68.618 (-571), il 94,7% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.917.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a ieri), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 871.740 dosi; sul totale, 293.025 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.