Covid Emilia Romagna, oggi 1.700 contagi e 35 morti: bollettino 4 aprile

Sono 1.700 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 35 morti, secondo l'ultima tabella aggiornata.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 342.915 casi di positività, 1.700 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.954 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 258.614. Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.113.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 360 (-6 rispetto a ieri), 3.117 quelli negli altri reparti Covid (-63).

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Nessuna pausa ci sarà per le festività pasquali: gli operatori sono attivi oggi, domenica di Pasqua, e lo saranno anche domani, lunedì dell’Angelo.

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 943.588 dosi; sul totale, 306.779 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.