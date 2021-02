Covid Emilia Romagna, oggi 1.724 nuovi casi e 23 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.724 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti. Da ieri sono stati fatti 31.943 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. I guariti sono stati 1.489 nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 198.733 persone.



Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 244.170 casi di positività. I 23 nuovi decessi sono così distribuiti a livello territoriale: uno nel piacentino; 3 nella provincia di Modena; 6 in provincia di Bologna e 5 a Ferrara. Ancora, 4 in provincia di Ravenna; 1 in provincia di Forlì-Cesena e 3 nel riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.304.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 517 nuovi casi, seguita da Modena (261); poi Rimini (179), Reggio Emilia (146), Ravenna (118), Parma (112), Imola (109). Seguono Cesena (80), Ferrara e Forlì (entrambe con 69 nuovi casi di positività), e infine Piacenza (64).