Covid Emilia Romagna, oggi 1.725 contagi e 45 morti: bollettino 24 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.725 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 34.163 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni. I guariti sono stati 3.400 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 311 nuovi casi, seguita da Ravenna con 226. A Reggio Emilia187 casi, Rimini175, Modena 165, Parma 163, Forlì 145 e Ferrara 140. Seguono le province di Cesena a 96 contagi e Piacenza 69 e il circondario imolese a 48.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397, due in più rispetto a ieri, 3.614 quelli negli altri reparti Covid in calo di 42 unità. Dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 11.569 nella Regione.

Continua infine la campagna vaccinale anti-Covid. A oggi sono state somministrate complessivamente 726.738 dosi di cui 254.205 sono seconde dosi, completando così il ciclo.