Covid Emilia Romagna, oggi 1.809 contagi e 67 morti: bollettino

Sono 1.809 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 67 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 31.179 tamponi. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 11.984 nella Regione. La percentuale dei nuovi positivi è del 5,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,6 anni. Da ieri ci sono stati 1.809 guariti.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 378 nuovi casi e Modena (254); poi Reggio Emilia (228), Ferrara (226), Rimini (201), quindi Ravenna (134), Forlì (123) e Cesena (101). A seguire Parma (98), il Circondario imolese (43) e infine Piacenza (23).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381, in calo di 9 rispetto a ieri, 3.337 quelli negli altri reparti Covid, anche questo numero in flessione di 90 unità.