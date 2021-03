Covid Emilia Romagna, oggi 2.391 contagi e 46 morti: bollettino

Sono 2.391 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.478 tamponi molecolari per un totale di 3.919.926. A questi si aggiungono anche 195 test sierologici e 12.590 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.312 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 243.244.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna (568) e Modena (411); poi Parma (273), Ravenna (237) e Rimini (218); quindi Ferrara (166), Forlì (150), Reggio Emilia (148); seguono Cesena (100), Piacenza (67) e il circondario imolese(53).