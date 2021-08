Covid Emilia Romagna oggi, 454 contagi e 2 morti: bollettino 11 agosto

Sono 454 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 11 agosto, in Emilia-Romagna su un totale di 24.700 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,8%). Lo riferisce il bollettino della Regione. Si sono registrati due nuovi decessi: si tratta di una donna di 85 anni della provincia di Piacenza e di un uomo di 99 anni di Forlì. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.291. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (numero invariato rispetto a ieri), 323 quelli negli altri reparti Covid (+10).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 198 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 375.687. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.587 (+254 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 11.233 (+244), il 97% del totale dei casi attivi.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 91 nuovi casi, poi Bologna con 72. Seguono Ferrara (49), Parma e Ravenna (entrambe con 43), Reggio Emilia (40). Quindi Modena (35), Piacenza (33), Cesena (25), Forlì (15). Infine, il Circondario Imolese (8 nuovi casi). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.399.028 dosi; sul totale sono 2.488.989 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.