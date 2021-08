Covid Emilia-Romagna oggi, 656 contagi e 3 morti: bollettino 13 agosto

Sono 656 i nuovi contagi registrati in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 13 agosto 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.989 tamponi per un tasso di positività del 2,6%. Tre le vittime: si tratta di due donne, una di 94 anni della provincia di Rimini e una di 76 anni della provincia di Ferrara, e un uomo di 64 anni della provincia di Modena. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.295. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+4 rispetto a ieri), 321 quelli negli altri reparti Covid (+3).

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 656 nuovi contagiati, 240 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 200 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 231 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 146 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.118. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 12.429 (+507 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.072 (+500), il 97% del totale dei casi attivi.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.442.596 dosi; sul totale sono 2.505.983 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.